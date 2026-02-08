В Одесі у сміттєвому контейнері виявили плід дитини – поліція

В Одесі у сміттєвому контейнері виявили плід дитини, йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції області.

«Подія сталася у Пересипському районі. Про неї до поліції повідомила місцева жителька. Менш ніж за годину співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу матері – 37-річної містянки», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що жінка має двох неповнолітніх дітей та кілька років тому була позбавлена батьківських прав. Наразі її оглядають лікарі.

Відомо також, що плід направили на судово-медичну експертизу в межах провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».



