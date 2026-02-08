Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

В Одесі у сміттєвому контейнері виявили плід дитини – поліція

Правоохоронці з’ясували, що жінка має двох неповнолітніх дітей та кілька років тому була позбавлена батьківських прав (фото архівне)
Правоохоронці з’ясували, що жінка має двох неповнолітніх дітей та кілька років тому була позбавлена батьківських прав (фото архівне)

В Одесі у сміттєвому контейнері виявили плід дитини, йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції області.

«Подія сталася у Пересипському районі. Про неї до поліції повідомила місцева жителька. Менш ніж за годину співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу матері – 37-річної містянки», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що жінка має двох неповнолітніх дітей та кілька років тому була позбавлена батьківських прав. Наразі її оглядають лікарі.

Відомо також, що плід направили на судово-медичну експертизу в межах провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».


Форум

XS
SM
MD
LG