Сили оборони: армія РФ знову атакувала Одещину – ракета втратила «бойову спроможність» на підльоті

Російські війська вранці знову атакували Одещину, ракета Х-31П втратила «бойову спроможність» на підльоті, повідомили Сили оборони.

«Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя», – йдеться у повідомленні.

Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Українські військові також підтвердили, що протягом доби противник завдав ракетного удару, ймовірно, балістичною зброєю у напрямку Одеси – було влучання по території припортової інфраструктури. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок вчорашнього ракетного удару загинули та постраждали люди, не уточнивши їхньої кількості.

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Грецьке видання Protothema 6 березня повідомило з посиланням на свої джерела, що кортеж президента України Володимира Зеленського та грецька делегація перебували в Одесі на момент російського обстрілу.

Зеленський сказав, що він був досить близько. Голова уряду Греції, в свою чергу, зазначив, що під час вибуху він перебував разом із президентом України в Одеському порту.

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді» уточнив: «6 березня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості пʼять осіб».