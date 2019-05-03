В Одесі відкрили центр запобігання кібератакам при СБУ

В Одесі 3 травня запрацював третій регіональний центр забезпечення кібербезпеки СБУ – раніше два таких центри з’явилися в Дніпрі та Сумах.

Як повідомив керівник ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ Максим Літвінов, Одеса була обрана через розвинутий у технічному плані бізнес, наявність великої кількості об’єктів критичної інфраструктури та через кібератаки в минулому. Створення центру стало в тому числі можливим завдяки коштам муніципальної програми «Безпечне місто».

У Дніпрі з грудня 2018 року аналогічний регіональний центр запобіг приблизно 20 кібератакам на об’єкти критичної інфраструктури міста і області, наголосив Літвінов, в Одесі його головною метою також буде запобігання спробам атакувати об’єкти регіону. Також експерт закликав одеський бізнес підключатися до мережі MISP-UA (Malware informational sharing platform-Ukraine advanced) – системи обміну інформацією про кібератаки.

«Регіональний центр створюється для того, щоб бізнес повернувся обличчям до СБУ, а СБУ – обличчям до бізнесу. Зараз бізнес може обслуговуватися у якоїсь американської компанії з кібербезпеки, і ми не будемо і не хочемо із ними конкурувати. Але такі компанії збирають інформацію з тих атак, які відбуваються в інших регіонах. А про атаки, що спрямовані лише на Україну або навіть на конкретне підприємство, в них інформації немає. Центр має унікальну інформацію, яку недоречно зберігати тільки для себе», – наголосив Літвінов.

В Україні до MISP-UA вже підключилися такі компанії, як «Укрзалізниця», «Приватбанк», інші державні структури. У тому числі, каже керівник центру, партнером стала приватна компанія, яку вважали причетною до розповсюдження вірусу «notPetya» в червні 2017 року. Ймовірно, йдеться про Linkos Group – розробника програмного забезпечення M.E.Doc, через яке вірус потрапляв у мережі. Через MISP-UA компанії-партнери отримують свіжу інформацію стосовно нових вірусів і вразливостей, таким чином вони не стануть жертвами специфічних для України кібератак.

На відкриття регіонального центру в Одесі приїхав також заступник голови СБУ Олег Фролов, який зазначив, що наприкінці березня ситуаційний центр при СБУ запобіг кібератаці проти Центральної виборчої комісії. 28 березня працівники ЦВК почали отримувати фішингові листи, які мали метою отримання персональних даних тих, хто працює в ЦВК.