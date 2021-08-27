В Одесі суд скасував арешт інгушського активіста, якого Росія звинувачує в теракті й вимагає екстрадувати

Інгушському активісту Ільясу Белхароєву змінили міру запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання без права виїзду за кордон. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Приморського суду Одеси Вадим Коваленко, розглядаючи клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу Белхароєву, передає кореспондент Радіо Свобода.

Зараз тримає екстрадиційна перевірка – Белхароєва просить видати російський Слідчий комітет, який вважає його причетним до терористичного акту. Йдеться про вбивство в листопаді 2019 року керівника інгушського Центру протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Росії Ібрагіма Ельджаркієва. За версією російських правоохоронців Белхароєв передав через кордон зброю – пістолет Glock, з якого вбили Ельджаркієва.

Белхароєв називає кримінальну справу сфабрикованою Федеральною службою безпеки та наполягає, що це тільки частина тих репресій, яким діюча російська влада піддає його родину. Він нагадав, що в Росїї в грудні 2018 року загинув його двоюрідний брат Ібрагім Белхароєв. Зараз у в’язниці перебуває його брат Аліхан – згідно з повідомленнями правозахисників, його піддавали тортурам.

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Прокуратура просила продовжити Белхароєву цілодобовий домашній арешт, але адвокат заарештованого Роман Клабуков зазначив, що зараз триває не тільки екстрадиційна перевірка, але також і процедура отримання Белхароєвим статусу людини, що потребує додаткового захисту від держави.

За словами адвоката, його клієнту потрібно проходити співбесіди у Державній міграційній службі і Службі безпеки України, а також пройти додатковий медичний огляд. Перебування під арештом унеможливлює ці заходи. Довідка про те, що він зараз проходить цю перевірку, продовжена до 11 лютого 2022 року.

Суд відпустив активіста з СІЗО під домашній арешт у червні. Белхароєв і надалі лишається в міжнародній базі розшуку «Інтерполу», процедуру зняття його звідти планують розпочати найближчим часом. До поки триває процедура розгляду його заяви на отримання додаткового захисту від України, екстрадиція його до Росії неможлива.

У листопаді 2020 року Басманний суд Москви заочно заарештував Ільяса Белхароєва і Бориса Богатирьова. За рік до цього, в грудні 2019, в Росії заарештували Хасана Полонкоєва – його обвинувачують в організації теракту, тобто вбивстві Ельджаркієва. В березні 2021 року Слідчий комітет Росії заявив про завершення розслідування вбивства – всього обвинувачення висунуті 12 фігурантам.