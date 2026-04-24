Літнє подружжя загинуло через нічний удар РФ по Одесі – влада

Рятувальники гасять пожежу, що виникла через удар РФ по Одесі, 24 квітня 2026 року, фото ДСНС

В Одесі внаслідок нічного удару російських військ загинуло подружжя: обом було по 75 років, повідомив вранці 24 квітня очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Раніше в ДСНС заявили про двох загиблих внаслідок удару, але не уточнювали, хто ці люди.

Крім того, за словами, Лисака, ще 15 людей зазнали поранення, вісім із них перебувають у медичних закладах. Натомість у ДСНС повідомляли про 14 постраждалих. Такі ж дані навів і голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, двоє з них шпиталізовані.

Очільник Одеської ОВА також повідомив, що в Одесі через атаку РФ уражені житлові квартали і торговельне судно.

«У результаті влучань ударних безпілотників значних пошкоджень зазнали щонайменше три житлових будинки. Зруйновано квартири, понівечено фасади, вибито скління… Крім того, вночі зафіксовано влучання БпЛА у торговельне судно, яке під прапором Сент-Кіттс і Невіс прямував до одного з портів Великої Одеси. На борту виникла пожежа, яку швидко ліквідував екіпаж. Попередньо постраждалих немає», – зазначив Кіпер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

