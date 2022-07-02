Ще в цьому році Одесу можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Омельченко

Одесу можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще цього року, вважає надзвичайний та повноважний посол України у Франції, постійний представник при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

«На черзі Одеса (внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – ред.). Зараз дуже швидкими темпами опрацьовується досьє. Я думаю, що ще в цьому році Одеса буде під захистом ЮНЕСКО», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, чим обґрунтовані такі очікування.



«Нас підтримує група друзів України в ЮНЕСКО. Це була ініціатива італійської делегації. Дуже швидко Міністерство культури У країни подало заявку. І ми опрацьовуємо досьє по пришвидшеній процедурі», – додав він.

У квітні міністр культури Італії Даріо Франческіні запропонував внести Одесу до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як повідомляло Міністерство культури України, щонайменше Італія та Німеччина заявили про підтримку ініціативи внесення історичного ареалу Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місто Одеса стало одним з об'єктів російської агресії. Росія неодноразово атакувала місто ракетами. Сили ППО більшість цих атак відбили.