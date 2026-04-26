Сили РФ атакували Одесу: пошкоджені будівлі і судно під прапором Палау, постраждала людина – влада

У ніч проти 26 квітня сили РФ атакували об’єкт інфраструктури в Одесі, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

«Вночі ворог здійснив атаку на інфраструктуру. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували», – зазначив Лисак.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що через обстріл Одеси постраждала одна людина, їй надається допомога.

«Внаслідок удару на території порту пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. У житловому секторі вибито вікна у пʼятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль. Пошкоджень також зазнав обʼєкт промислової інфрастуктури», – зазначив голова ОВА.

Водночас віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що через атаку РФ по Одесі пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів, адміністративні будівлі, а також вантажний транспорт.

«Зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.