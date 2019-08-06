На Одещині внаслідок вибуху гранати у лікарні загинули двоє людей

В Одеській області 6 серпня внаслідок вибуху бойової гранати у лікарні загинули дві людини. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Інцидент стався у лікарні міста Роздільна.

«Попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні, прийшов співмешканець, 1965 року народження, який імовірно і приніс із собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була у будівлі, що стоїть окремо, сама. Після того, як чоловік зачинив двері, пролунав вибух», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські, які прибули на місце подій, помітили через вікно чеки від двох гранат, тому не заходили всередину до прибуття вибухотехніків.

«Прибувши на місце, фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію та знаходилася у вкрай небезпечному стані, проте вибух не стався. В ході огляду було встановлено, що вибухнула граната Ф-1, в результаті чого і чоловік, і жінка загинули. Інших постраждалих немає», – уточнили поліцейські.

На місці інциденту продовжує працювати поліція. Його обставини встановлюються.

Подію кваліфіковано за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.