Дніпропетровщина: вибух, в результаті якого постраждало 6 дітей, могла спричинити граната – поліція

Вибух на дитячому майданчику села Пашена Балка Дніпровського району 1 липня, в результаті якого постраждало 6 дітей, ймовірно, спричинила граната. Про це у вівторок розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За попередніми даними правоохоронців, які вже поспілкувались із контактними постраждалими в лікарні, діти знайшли її на смітнику.

Кримінальне провадження відкрили за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) та статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

У селі Пашена Балка Дніпровського району 1 липня пролунав вибух на дитячому майданчику. Внаслідок цього були поранені шестеро дітей віком від 4 до 16 років.