На Одещині через удар РФ пошкоджене цивільне судно – Адміністрація морських портів

Російські військові вранці 5 травня завдали удару по порту Великої Одеси, внаслідок чого пошкоджене цивільне судно під прапором Островів Кука, повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.

За повідомленням, екіпаж не постраждав.

«Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби», – додали в адміністрації.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська атакували Україну 11-ма балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 164 ударними БпЛА різних типів.

За словами військових, протиповітряна оборона знешкодила балістичну ракету й 149 БпЛА. Водночас військові зафіксували влучання восьми балістичних ракет і 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Дві російські балістичні ракети не досягли цілей, додали в Повітряних силах.

Внаслідок удару три людини постраждали в Чернігові; на Полтавщині загинули чотири людини – двоє працівників нафтогазового підприємства і двоє рятувальників, 37 людей постраждали; один працівник нафтогазового підприємства загинув на території Харківської області.

Три людини постраждали на Київщині. Наслідки атаки РФ зафіксовані у Броварському і Вишгородському районах, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.