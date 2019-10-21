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21 Жовтень 2019, Київ 18:13
Новини | Події

Одещина: ДСНС ліквідувала пожежу на підприємстві «Агропатріот»

Як повідомляє ДСНС, пожежу ліквідували на площі 1000 квадратних метрів

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Рятувальники ліквідували пожежу в цеху компанії з переробки часнику «Агропатріот» у селі Степанівка Одеської області, повідомляє регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«По прибуттю до місця виклику першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено загоряння в одноповерховій металевій будівлі складу підприємства з переробки часнику ТОВ «Агропатріот». Пожежно-рятувальні підрозділи були залучені за підвищеним номером виклику. Рятувальники локалізували пожежу о 08:38 та об 11:05 її ліквідували на площі 1000 квадратних метрів», – мовиться в повідомленні відомства.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, її причини встановлюються.

Керівна партнерка підприємства «Агропатріот» Наталія Сударкіна у своєму фейсбуці назвала пожежу «смертю» підприємства та зазначила, що їй передували численні спроби рейдерського захоплення бізнесу.

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