У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку на Одещині (відбій повітряної тривоги)

У Повітряних силах ЗСУ жителів Одещини попередили про ракетну небезпеку. У регіоні наразі оголошена повітряна тривога.

Сьогодні ввечері влада просила також жителів Ізмаїльського району бути особливо обережними і перебувати в укриттях на час тривоги.

ДОПОВНЕНО Близько 22:00 було оголошено про відбій повітряної тривоги для Одещини. Даних про атаки не надходило.

Одеська область, зокрема, її портова інфраструктура, регулярно зазнає російських обстрілів.

Війська РФ постійно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.