Число загиблих внаслідок ракетного удару на Одещині зросло до 18 – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в Білгород-Дністровському районі Одещини зросла до 18, десятки людей постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в селищі Сергіївка додатково вилучено тіла двох осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб і постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають. За уточненою інформацією внаслідок удару по території бази відпочинку у селищі Сергіївка загинуло дві людини (з них 1 дитина) та постраждала одна особа. Роботи тривають», – повідомили у ДСНС.

В Одеській міські раді з посиланням на мера Геннадія Труханова уточнили, що серед загиблих – дві дитини.

Ракетний удар війська РФ здійснили у ніч на 1 липня. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря: трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок і базу відпочинку.