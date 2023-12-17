Одна людина загинула на Одещині через російський удар дронами – влада

На Одещині в ніч на 17 грудня внаслідок російського удару загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі російські терористи втретє за цей тиждень атакували Одещину ударними безпілотниками. Загинула людина. Сили протиповітряної оборони на Одещині збили дев’ять БпЛА типу Shahed-136. Один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі й вибухнув… В одному з будинків було виявлено загиблу людину», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, також зазнали руйнувань кілька житлових будинків і складське приміщення приватної спортивної установи.

Тим часом, Сили оборони півдня України повідомили, що російські війська вночі протягом п’яти годин «тероризували південні регіони черговою дроновою атакою».

«У нашій зоні відповідальності підрозділами протиповітряної оборони збито 16 БпЛА типу Shahed-131/136, запущених окупантами з Криму. Сім дронів-камікадзе збито на Херсонщині, дев’ять – на Одещині», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили Збройних сил України раніше сьогодні повідомили, що російські війська в ніч на 17 грудня атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 і 20 ударними безпілотниками типу Shahed.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. У результаті бойової роботи збито 20 «Шахедів» й одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» не досягла своєї цілі», – зауважили в Повітряних силах.

За повідомленням, повітряні цілі були знищені в межах Одеської, Херсонської, Запорізької і Хмельницької областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.