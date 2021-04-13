Офіс генпрокурора розслідує ймовірну причетність нардепа Палиці до відмивання доходів

Офіс генерального прокурора України вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом можливого набуття, володіння, використання, розпорядження народним депутатом України Ігорем Палицею майном, одержаним злочинним шляхом. Про це повідомили в ОГП у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Офісом Генерального прокурора до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2021 внесено відомості за фактом можливого набуття, володіння, використання, розпорядження народним депутатом України П. майна, яке прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 209 КК України(Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – ред.)», – розповіли в Офісі генпрокурора.

В ОГП додали, що наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи для забезпечення виконання завдань КПК України в частині швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Санкція частини першої статті 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.