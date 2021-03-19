НАБУ просить МЗС сприяння в отриманні дозволу Панами на притягнення Каськіва до відповідальності

Національне антикорупційне бюро звернулося до МЗС з проханням посприяти в отриманні від Панами згоди на притягнення до кримінальної відповідальності колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва – у кримінальному провадженні щодо розкрадання бюджетних коштів, призначених на реалізацію проєкту «Олімпійська надія» Віктора Януковича. Про це пресслужба бюро повідомила у відповідь на запит «Схем» – журналісти запитували, які перепони існують для притягнення до відповідальності Владислава Каськіва, роль якого у цій справі слідство встановило ще у 2018 році.

В НАБУ повідомили, що притягнення Каськіва до відповідальності заблоковане правоохоронцями Республіки Панама. Тому детективи надіслали звернення на ім’я заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна з проханням провести переговори з уповноваженими представниками Панами з метою отримання відповідного дозволу.

«Детективи зібрали достатньо доказів для того, щоб повідомити про підозру колишньому голові Держінвестпроекту. Однак, є певний нюанс. За умовами екстрадиції (Владислава Каськіва – ред.), яку Генеральна прокуратура здійснила ще у 2017 році – ці умови екстрадиції передбачають його видачу виключно за тими статями, які були вказані ГПУ тоді, коли вони цю вимогу формували і надсилали до Панами. – повідомила речниця НАБУ Світлана Оліфіра. – Відтак його притягнення до кримінальної відповідальності вже в рамках справи НАБУ – тобто, це інші статті ніж ті, за якими зверталася прокуратура, – вимагає окремого погодження панамської сторони».

У 2016 році Панама задовольнила запит Генпрокуратури про видачу Владислава Каськіва для притягнення до відповідальності в рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання держкоштів у 2012-2013 роках у розмірі 7,5 мільйонів гривень – за укладеним ним, як головою Держінвестпроєкту, договором про надання рекламних послуг. У 2017 році Каськів був екстрадований з Панами в Україну.

З 2018 року детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування щодо розкрадання, відмивання та легалізації грошей, виділених з держбюджету для реалізації національних проєктів, зокрема, «Олімпійська надія – 2022». Відповідальним за реалізацію проєкту був Владислав Каськів, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроєкт.

У тому ж 2018 році Генпрокуратура звернулася до Панами з проханням надати згоду на притягнення Каськіва до кримінальної відповідальності в межах провадження, яке розслідує НАБУ. Але у 2019 році Панама відмовила у цьому, пояснюючи тим, що раніше Генпрокуратура вже надала безвідкличні гарантії щодо непред’явлення Каськіву обвинувачень за жоден інший злочин, який не був вказаний у запиті про його екстрадицію.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, який раніше на посаді заступника генпрокурора безпосередньо займався екстрадицією Владислава Каськіва, розповів, що МЗС на прохання НАБУ вже працює над тим, щоб провести додаткові роз’яснювальні переговори з панамською стороною.

«Генеральна прокуратура України не надавала жодних безвідкличних гарантій, – заявив Єнін. – Ми дійсно надали гарантії при видачі пана Каськіва про те, що він не буде притягуватися до відповідальності за жодні інші злочини, крім тих, за які він був виданий. Водночас це жодним чином не обмежує права як органу досудового розслідування, так і органу прокуратури звертатись з новими клопотаннями щодо надання панамською стороною дозволу на притягнення до відповідальності за інші злочини, вчинені до моменту видачі з Республіки Панама».

На уточнення журналістів, чи є, на його думку, шанс отримати згоду від Панами, Єнін відповів: «Безумовно».

Він також повідомив Радіо Свобода, що МЗС направило доручення до посольства України у Мексиці, яке за сумісництвом виконує функції посольства України в Республіці Панама, щоб там з’ясували позицію панамської сторони.

«Відповідно ми сподіваємось, що зазначена інформація буде врахована панамською стороною і тоді ми зможемо говорити про подальші процесуальні кроки», – повідомив Єнін.

Заступник міністра також зазначив, що найкращі можливості для комунікації з Панамою є у Офіса генпрокурора: «Ми як дипломати можемо надати певне сприяння. Ці канали можуть бути використані додатково. Водночас, зазвичай спілкування відбувається саме на рівні центральних компетентних органів, і це вже є добра воля панамської сторони – чи захочуть вони говорити з нами саме дипломатичними каналами, чи наполягатимуть на тому, щоб з ними спілкувалися їхні візаві, в даному випадку – Офіс Генпрокурора».

Журналісти звернулись до Офісу генпрокурора із запитанням, які кроки вони планують зробити, щоб отримати згоду Панами на притягнення до кримінальної відповідальності колишнього голови Держінвестпроекту в рамках кримінальної справи НАБУ. На запит відповіді поки не отримали.

Владислав Каськів раніше заявляв про необґрунтованість підозри антикорупційних органів. «Справа точно немає ніякої перспективи», – заявляв він журналістам.

Проєкт «Олімпійська надія» Віктора Януковича так і не був реалізований, зокрема через те, що гроші, призначені на проєкт, були виведені в офшори, що є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів. Серед підозрюваних у справі – рідний брат Владислава Каськіва Олександр Каськів та двоюрідний – Олександр Матковський.

Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і очільник офісу Андрій Єрмак у липні 2020 року прозвітував про перші успішні переговори з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту у Боржаві.

«Схеми» також з’ясували , що Владислав Каськів причетний до будівництва нового гірськолижного курорту «Боржава» у Карпатах.