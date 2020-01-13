Офіс генпрокурора передав суду обвинувальний акт стосовно трьох екссуддів Апеляційного суду Києва

Офіс Генерального прокурора (до 2020 року – Генеральна прокуратура України) направив до Солом’янського раонного суду Києва обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду Києва. Згідно з повідомленням, вони обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали (ч. 2 ст. 375 КК України) та втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України).

«За версією слідства, колегія у складі вказаних суддів Апеляційного суду Києва умисно постановила завідомо неправосудну ухвалу та, за відсутності у матеріалах справи будь-яких доказів, залишила під вартою громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях 19–24 січня 2014 року в районі Європейської площі та вулиці Михайла Грушевського у Києві. Проте матеріалами кримінального провадження не підтверджено факт перебування зазначеного громадянина в районі масових акцій протесту та участі у них», – ідеться в повідомленні.

Районні суди Києва та Київської області здійснюють судовий розгляд обвинувальних актів стосовно слідчих, прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності двох осіб, у тому числі й вказаного громадянина. Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, яка своєю неправосудною ухвалою застосувала до нього найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше цього тижня, 11 січня, в Державному бюро розслідувань повідомили, що 32 кандидатури слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджені до переведення на посади в ДБР.

За даними ГПУ, до Державного бюро розслідувань, в якому створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках, відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ і Державної податкової служби.