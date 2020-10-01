Офіс президента України висловив співчуття через загибель співробітниці посольства США

В Офісі президента України висловили співчуття родині, друзям і колегам співробітниці посольства США, яка загинула в Києві.

«З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці. У неї залишилося четверо дітей і чоловік», – відзначили в президентській канцелярії.

У заяві вказано, що правоохоронні органи України «проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин цієї страшної події».

«Наразі розглядається версія як навмисного вбивства, так і нещасного випадку. Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання», – наголошують в Офісі президента.

30 вересня поліція Києва повідомила, що цього дня перехожі виявили жінку в непритомному стані з травмою голови. Жінка, при огляді речей якої виявили посвідчення співробітниці посольства США, згодом померла в лікарні.