В Україні зросло число постраждалих через війну дітей – ОГП

В Україні станом на 3 березня до щонайменше 930 зросла кількість дітей, постраждалих через війну, яку веде Росія, повідомив Офіс генерального прокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним – 461.

«2 березня внаслідок обстрілу ворогом села Козацьке Херсонської області поранено 16-річного хлопця», – уточнили в прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

В ОГП також додали, що через масовані бомбардування й обстріли протягом року збройними силами РФ в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти, 438 із них – зруйновані повністю.