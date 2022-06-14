Без конкурсу, але з «цінним досвідом»: ексколегу чоловіка Венедіктової взяли в Офіс генпрокурора – ЗМІ

Новий департамент Офісу генерального прокурора, який відповідатиме за економічні злочини і кібербезпеку держави, очолив Сергій Кропива – колишній колега чоловіка генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, повідомляє «Українська правда».

За даними видання, це призначення відбулося без конкурсу, бо Кропива не виконуватиме функцій прокурора, а матиме статус державного службовця (а на час воєнного стану проводити набір на такі посади без конкурсу дозволила Верховна Рада).

Штат департаменту, яким керуватиме Кропива, як пише «Українська правда», складає 77 осіб.

У пресслужбі Офісу генпрокурора призначення Кропиви пояснили його «цінним досвідом у сфері боротьби з кіберзлочинністю». Як наголошують в ОГП, він займатиметься менеджерством і це «сприятиме посиленню гарантій незалежності прокурорської діяльності».

Крім того, за офіційними даними Офісу генпрокурора, наразі жоден інший начальник аналогічного підрозділу не обіймає посаду державного службовця. Вона передбачена ще в одному департаменті, але наразі є вакантною.

Раніше Сергій Кропива був начальником київського управління кіберполіції та першим заступником голови департаменту Кіберполіції.