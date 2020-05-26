ОГП повідомив про підозру росіянину у справі про державну зраду експерекладача Гройсмана

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру начальникові оперативного відділу 74-го розвідувального центру Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Російському чиновникові інкримінують підбурювання посадової особи уряду України до державної зради. Імені підозрюваного громадянина Росії відомство не називає.

«За даними слідства, співробітник розвідувальних органів РФ у 2017 році залучив до конфіденційного співробітництва громадянина України, який на той час обіймав посаду заступника керівника протоколу прем’єр-міністра України (Володимира Гройсмана – ред.), з метою отримання від нього відомостей, розголошення яких могло зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 26 травня.

Офіс генпрокурора додав, що українця було визнано винним у скоєнні державної зради і у вересні 2019 року в межах обміну утримуваними особами передано Російській Федерації.

У повідомленні йдеться про перекладача Гройсмана Станіслава Єжова. Служба безпеки України затримала його 20 грудня 2017 року за підозрою в роботі на російські спецслужби.

Наприкінці серпня 2019 року Єжов уклав угоду про визнання провини і вийшов на свободу, 7 вересня він поїхав до Москву разом зі ще 34 особами, яких Україна видала Росії в межах обміну утримуваними особами.