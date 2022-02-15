Оголошено підозру учасникові ефірів на підсанкційних телеканалах – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили про підозру у державній зраді громадянину України, який «надавав допомогу представникам іноземної організації у проведенні підривної діяльності на шкоду інформаційній безпеці країни».

«За даними слідства, підозрюваний на замовлення представників ЗМІ Російської Федерації під час виступів на російських телеканалах, які зараз перебувають під санкціями, а також в соціальних мережах розповсюджував недостовірну інформацію з метою маніпулювання суспільною думкою і дискредитації державної влади. Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення. У подальшому іноземні організації зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, підозрюваний організовував за заздалегідь підготовленим сценарієм «російських кураторів» за матеріальну винагороду протестні акції у столиці.

«Для цього, зокрема, наймав для «масовки» людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників російських інформаційних агентств. В ході обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили переписку з представниками іноземних інформаційних агентств, сценарії масових акцій, гасла виступів, звіти про виконану роботу, банківські карти, перерахунки грошових коштів з іноземних банків. Допитано ряд свідків, які підтверджують обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення», – зазначили в ОГП.

Досудове розслідування триває. Прізвища чи інших даних про підозрюваного наразі немає.

Російська сторона зазвичай заяви Києва про ймовірних завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.