Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду Києва

Офіс Генерального прокурора повідомив, що взяв під свій контроль хід розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.

Як повідомила пресслужба відомства 12 вересня, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді за статтею «умисне вбивство», здійснює Київська обласна прокуратура.

«За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у селі Погреби Броварського району Київської області. Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

Про те, що в селі Погреби під Києвом виявили тіло судді одного зі столичних судів, у поліції підтвердили 12 вересня.

Причини смерті, а також імені судді чи того, в якому зі столичних судів він працював, у поліції не уточнили.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця, який вів, зокрема, судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

На сайті Печерського райсуду з’явилося «термінове повідомлення», в якому вказано, що судові засідання у справах під головуванням судді Писанця з 13 вересня не відбудуться і знімаються з розгляду без наступної дати.

У суді не уточнюють, із чим пов’язаний такий крок.