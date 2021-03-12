Викрадення людини, розбій та вимагання – ОГП повідомив про викриття членів організованої групи

В Офісі генерального прокурора повідомили про викриття організованохї групи і повідомлення про підозру трьом її членам за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людини, розбою та вимагання.

«За даними слідства, троє іноземців на початку лютого 2021 року у м. Києві викрали та незаконно позбавили волі громадянина іноземної держави. Тримаючи його у гаражному приміщенні, застосовували насильство, наносили тілесні ушкодження, здійснювали опіки кінцівок та статевих органів, вимагаючи від нього передати їм 40 тисяч доларів США. Отримавши вказане майно та два мобільні телефони, вони продовжили вимагати вже 100 тисяч доларів США, погрожуючи застосувати до потерпілого насильство. Правоохоронцями проведено обшуки у домоволодіннях, гаражних приміщеннях та транспортних засобах членів організованої групи», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, наразі двом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, вирішується питання про обрання запобіжного заходу ще одній особі.

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У відомстві не вказали інформації щодо постраждалого і громадянином якої країни він є.

Досудове розслідування триває.