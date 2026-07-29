ОГП: до 12 зросла кількість загиблих через ракетний удар РФ по Київщини 24 липня

До 12 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу села Капітанівка 24 липня. Про це повідомили Радіо Свобода в Офісі Генерального прокурора.

Раніше було відомо про загибель 11 людей.

Раніше кореспонденти спілкувалися з місцевими жителями, які також постраждали в результаті удару.

За словами Тетяни Цимбал, йдеться про її 20-річного сусіда – Марка. Його родина проживає через дорогу від стрільбища, де 24 липня проводили виставку зброї.

Російські військові 24 липня атакували Київ і Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».

27 липня стало відомо про смерть у лікарні ще одного постраждалого внаслідок удару, таким чином через атаку на приватний полігон на Київщині загинули 11 людей, ще близько 100 – поранені. Правоохоронці розслідують як воєнний злочин РФ, так і можливе неналежне виконання службових обов’язків під час організації заходу.

Суд у Києві 26 липня обрав запобіжний захід організатору події на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули люди. Підозрюваного керівника Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василя Гончарука взяли під варту без альтернативи виходу під заставу.