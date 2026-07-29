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ОГП: до 12 зросла кількість загиблих через ракетний удар РФ по Київщини 24 липня

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Наслідки російського удару по Київщині, 24 липня 2026 року
Наслідки російського удару по Київщині, 24 липня 2026 року

До 12 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу села Капітанівка 24 липня. Про це повідомили Радіо Свобода в Офісі Генерального прокурора.

Раніше було відомо про загибель 11 людей.

Раніше кореспонденти спілкувалися з місцевими жителями, які також постраждали в результаті удару.

За словами Тетяни Цимбал, йдеться про її 20-річного сусіда – Марка. Його родина проживає через дорогу від стрільбища, де 24 липня проводили виставку зброї.

Капітанівка після ударів РФ й виставки, про яку місцеві жителі не знали
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Капітанівка після ударів РФ й виставки, про яку місцеві жителі не знали
відео Радіо Свобода

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Російські військові 24 липня атакували Київ і Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».

27 липня стало відомо про смерть у лікарні ще одного постраждалого внаслідок удару, таким чином через атаку на приватний полігон на Київщині загинули 11 людей, ще близько 100 – поранені. Правоохоронці розслідують як воєнний злочин РФ, так і можливе неналежне виконання службових обов’язків під час організації заходу.

Суд у Києві 26 липня обрав запобіжний захід організатору події на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули люди. Підозрюваного керівника Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василя Гончарука взяли під варту без альтернативи виходу під заставу.

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