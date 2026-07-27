Суд взяв під варту без можливості застави організатора заходу на Київщині, по якому вдарила РФ

Суд у Києві 26 липня обрав запобіжний захід організатору події на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули у зазнали поранення люди, передає кореспондентка Радіо Свобода. Його взяли під варту без альтернативи виходу під заставу.

Відтак підозрюваний, керівник Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василь Гончарук, перебуватиме під вартою щонайменше до 21 вересня.





Таким чином суддя задовольнив клопотання обвинувачення. Прокурор Іван Вараниця під час засідання просив для підозрюваного тримання під вартою без альтернативи внесення застави, заявивши, що в іншому разі той може спотворити чи знищити докази в справі або впливати на свідків.

Адвокат Андрій Анапріюк на засіданні заперечував проти такого запобіжного заходу, назвавши заяви прокурора про ризики необґрунтованими.

Прокурор, спілкуючись із журналістами після засідання, зазначив, що особи всіх загиблих у справі досі встановлюються, так само як і всі ймовірні причетні.

Він послався на те, що є порядок проведення масових заходів, який був порушений: «не можна просто когось повідомити, необхідно отримати дозвіл на проведення такого масштабного заходу, що не було забезпечено».

Після оголошення рішення суду адвокати й підозрюваний не стали коментувати, чи будуть оскаржувати запобіжний захід.

Василь Гончарук раніше в суді заявив, що «повністю усвідомлює свою відповідальність». Він запевнив, що співпрацює зі слідством. Водночас він просив про домашній арешт, пославшись на уранення, яких зазнав внаслідок атаки.

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25 липня прокурори повідомили про підозру організатору заходу в Капітанівці, що на Київщині, за статтею «службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки». Слідство стверджує, що організатори провели захід без погодження, на відкриту локацію запросили понад 300 людей, а найближче укриття площею 34 квадратні метри було приблизно за 100 метрів від місця проведення.

27 липня стало відомо про смерть у лікарні ще одного постраждалого внаслідок удару, таким чином через атаку на приватний полігон на Київщині загинули 11 людей, ще близько 100 – поранені. Правоохоронці розслідують як воєнний злочин РФ, так і можливе неналежне виконання службових обов’язків під час організації заходу.

Російські військові 24 липня атакували Київ і Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».