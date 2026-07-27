Організатору заходу на полігоні під Києвом, де через удар РФ загинули 11 людей, обирають запобіжний захід

Суд у Києві почав засідання з обрання запобіжного заходу для організатора події на полігоні на Київщині, по якому 24 липня прилетіли російські ракети, внаслідок чого загинули і зазнали поранення люди.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, підозрюваним у справі є керівник Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василь Гончарук.

Прокурор Іван Вараниця під час засідання попросив для підозрюваного тримання під вартою без альтернативи внесення застави, заявивши, що в іншому разі той може спотворити чи знищити докази в справі або впливати на свідків.

Адвокат Андрій Анапріюк у своєму виступі на засіданні заперечив проти такого запобіжного заходу, зазначивши, що заяви прокурора про ризики – необґрунтовані.

Сам Гончарук під час виступу попросив у суду помістити його під домашній арешт, заявивши, що «повністю усвідомлює свою відповідальність», співчуває постраждалим і їхнім рідним і «готовий повністю їм допомогти».

Підозрюваний додав, що внаслідок удару також зазнав кількох уламкових поранень у спину й ногу, і про такий запобіжний захід просить, щоб «прийти у відповідний фізичний і психологічний стан», а також наголосив, що співпрацює і готовий надалі співпрацювати зі слідством.

Адвокат Ігор Колесников також просив суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури про тримання під вартою і застосувати до Василя Гончарука більш м’який запобіжний захід.

Захист наполягає на передачі підозрюваного на поруки адвокатові Андрію Доманському.

За словами адвоката, Доманський подав відповідну заяву до суду і висловив готовність взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

«Просимо суд застосувати запобіжний захід у вигляді особистої поруки», – заявив Колесников під час засідання.

25 липня прокурори повідомили про підозру організатору заходу за статтею «службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».

«За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень… організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику», – заявив тоді генпрокурор Руслан Кравченко.

27 липня стало відомо про смерть у лікарні ще одного постраждалого внаслідок удару, таким чином через атаку на приватний полігон на Київщині загинули 11 людей, ще близько 100 – поранені. Правоохоронці розслідують як воєнний злочин РФ, так і можливе неналежне виконання службових обов’язків під час організації заходу.

Російські військові 24 липня атакували Київ і Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».