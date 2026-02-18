ОГП: постачальнику Міноборони повідомили про підозру через неякісні балістичні окуляри для військових на понад 154 млн грн

В Офісі генпрокурора заявляють, що приватне підприємство постачало Міністерству оборони України для потреб Сил оборони балістичні окуляри-маски неналежної якості.

Як повідомляє пресслужба ОГП, директору підприємства повідомили про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, сума завданих збитків становить 154,8 млн грн.



За даними правоохоронців, щоб формально відповідати вимогам закупівлі, компанія надала сертифікат відповідності від німецького виробника – це дозволило їй у квітні 2023 року укласти державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції.



«Товари були поставлені та прийняті Міноборони. Супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала вимогам. Пізніше за оперативними даними з митниці з’ясувалося, що до України вказане ТОВ від офіційного іноземного виробника завезло лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти товару наразі невідоме, однак всю партію поставили під виглядом оригінальної німецької продукції», – написав у телеграмі генпрокурор Руслан Кравченко.

В Офісі генпрокурора додають, що проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості – під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.

Зазначається, що окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла.

За даними правоохоронців, підозрюваний перебуває за кордоном, вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.

Генпрокурор Руслан Кравченко зауважив, що фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання – обидві компанії підконтрольні одній особі. У попередньому випадку, як повідомляють в ОГП, йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн грн.

У Міноборони це повідомлення наразі не коментували.



