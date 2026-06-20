«Гастролі як схема виїзду за кордон». Колишньому в.о. міністра культури оголосили підозру – генпрокурор

Колишньому виконувачу обов’язків міністра культури й інформаційної політики України повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, повідомив 20 червня генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Фактично – до музики жодного стосунку не мали. Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону. Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону», – написав він у телеграмі.

За даними генпрокурора, в результаті восьмеро чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися.

Кравченко додав, що розслідування триває, встановлюються додаткові епізоди й інші особи, які можуть бути причетні.

Імені в.о. міністра в повідомленні не наведено. Від липня 2023 року до вересня 2024-го виконувачем обов’язків міністра культури був Ростислав Карандєєв. Він повідомлення про підозру поки що не коментував.

У коментарі агентству «Інтерфакс Україна» у квітні цього року колишній в.о. міністра культури Карандєєв заявив, що як керівник відомства підписував клопотання до Державної прикордонної служби щодо погодження виїзду за кордон українських митців, але, «як виявилося, серед добропорядних звернень були і шахрайські». Він додав, що розрізнити без спеціальної експертизи такі звернення працівники Мінкультури не могли.

У січні 2024 року Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури із тих, кому видали дозвіл на виїзд.