Щонайменше троє людей загинули через авіаудар по Охтирці – мер

Через авіаудари по житловому сектору міста Охтирка Сумської області щонайменше троє людей загинули, повідомив міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко.

«В Охтирці сьогодні було авіабомбардування. І воно було по житловому сектору, приватним будинкам. Загинули щонайменше троє мирних громадян», – сказав він у відеозверненні.

Мер додав, що пошуки тривають.

Днями влада Сумщини повідомляла, що теплоелектроцентраль та електропідстанція у Охтирці повністю зруйновані, теплоносій у місті відсутній, а водопостачання, водовідведення та електропостачання здійснюється з перебоями. Крім того, на вихідні, зокрема, 12 березня, планувалася евакуація городян, але в місті тривав артобстріл і коридори для евакуації не було підтверджено.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».