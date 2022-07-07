Російські окупанти затримали мера Куп’янська, який здав їм місто – Синєгубов

Російські окупанти затримали мера Куп’янська Геннадія Мацегору, який здав їм місто у лютому, повідомив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.



«Маємо інформацію, що Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає всіх зрадників, бо вони не потрібні навіть окупантам. Для окупантів це уже стало системою. Спочатку вони використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають», – заявив Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

У голови ОВА немає інформації, за що затримали Мацегору.

Синєгубов нагадав, що Геннадій Мацегора перейшов на бік російських сил в перші дні війни та усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янська, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею.

Підтвердження про затримання Мацегори з інших джерел немає.

Саме місто Куп’янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

27 лютого міський голова Геннадій Мацегора повідомив, що провів перемовини з військовими російської армії і здав їм місто, нібито, через погрози збройного нападу.

Згодом СБУ повідомила йому про підозру та відкрила щодо нього кримінальне провадження. Як йдеться в повідомленні СБУ, йому інкримінують статті «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».