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У Росії оголосили в розшук брата Навального

Брати Навальні Олег (л) та Олексій (фото архівне)

МВС Росії оголосило у федеральний розшук Олега Навального, брата опозиціонера Олексія Навального. За якою статтею Кримінального кодексу він розшукується, наразі невідомо.

25 січня стало відомо, що кримінально-виправна інспекція вимагає замінити Олегу Навальному умовний термін на реальний у так званій «санітарній справі». Розгляд клопотання призначено на 18 лютого в одному з судів Москви.

До умовного терміну на один рік Олега Навального засудили 6 серпня минулого року, визнавши винним у підбурюванні до порушення санітарних норм.

«Санітарна справа» була порушена після неузгодженої акції 23 січня 2021 року на підтримку Олексія Навального, який перебував під вартою. Більшість експертів вважають її політичною. У справі по півтора роки позбавлення волі отримали соратниця Навального Любов Соболь та речниця політика Кіра Ярмиш.

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