Радник Єрмака пояснив, навіщо привів в Офіс президента голову Держкомтелерадіо часів Януковича

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив в інтерв'ю Радіо Свобода, що саме завдяки йому в ОП почав працювати ексголова Держкомтелерадіо часів президентства Віктора Януковича Олександр Курдінович.

«Я не оцінюю за дружніми критеріями. У мене з ним немає дружніх відносин. Я його знаю по роботі і винятково як професіонала. Я можу будь-кого взяти. Я от з ким перетинався в якихось проектах (прямо чи опосередковано), я запам’ятовую, що людина так працює, я можу зателефонувати і сказати: «Ти готовий зі мною так працювати в такому ось проєкті?» Він скаже «так» чи «ні», – пояснює Подоляк.

За його словами, Олександр Курдінович, який нині відповідає в Офісі президента за комунікцію з регіонами, «дуже ефективний» і має великий практичний досвід, який допомагає йому розбудовувати інформаційний зв’язок ОП з областями.

«Він точно розуміє, що таке робота на регіональному рівні, регіональної медійної бази. Все. Ба більше: як працюють регіональне телебачення, регіональні департаменти комунікацій. У нього – великий практичний досвід, повірте», – говорить Подоляк.

Він також вважає, що робота Курдіновича в Держкомтелерадіо за часів президента Януковича не є його недоліком.

«У нас всі працювали. Я працював в дуже репутаційно цікавих місцях, не лише в Україні, так і що? Це якось скасовує той рівень професіоналізму, який в мене є? Якщо хтось є вище за професіоналізмом – будь ласка, без жодних питань», – наголошує радник голови ОП.

Про те, що Олександр Курдінович почав працювати в Офісі президента вперше повідомило видання TheBabel.

Пізніше в ОП поінформували, що Курдінович є головою Служби з питань інформаційної політики, яка займається «експертно-аналітичним забезпеченням» виконання президентом інформаційної політики, зокрема і в регіонах, а також оцінкою загроз інформаційній безпеці України.

Окремо в ОП наголосили, що посада Курдіновича не передбачає проведення конкурсу, а тому його призначили без цієї процедури.