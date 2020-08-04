Ми помилились, коли одразу не сказали про переїзд Зеленського на держдачу – радник голови ОП

Радник з антикризових комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк вважає, що в ОП зробили неправильно, коли повідомили про переїзд президента Зеленського на держдачу тільки після виходу матеріалу «Схем». Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Є ситуативні кризи. Наприклад, переїзд на державну дачу, пов’язаний з окремими нюансами режиму безпеки президента. Це – теж криза, тому що ми помилились: наприклад, не сказали до того, як переїхали, а сказали після, і сказали не зовсім правильно», – вважає Подоляк.

На його думку, з подібних інформаційних криз може виникнути «не зовсім хороша комунікаційна доктрина», коли «держава або слабка, або окремі представники цієї держави слабкі і не можуть правильно та вчасно сказати щось, а держава починає боятися відповідати вчасно на якісь подразники». Тож вирішенням подібних криз Подоляк і займається як радник голови Офісу президента.

«Якщо суспільство ставить питання, на ці питання треба відповідати і не боятись це робити. І робити це превентивно, коли ще не розрослись оціночні судження, усталені в цьому суспільстві. Так ось моє завдання – зробити так, щоб швидкість реакції була потрібною, а крім швидкості реакції, щоб ми не боялись відповідати. Тобто, якщо є непросте питання, ми маємо на нього відповісти. Ось і все. Після цього пішла далі уже інша стратегія: стратегія діалогового плану», – зазначив Михайло Подоляк.

На початку липня «Схеми» встановили, що президент Зеленський користується державною дачею на території резиденції «Конча-Заспа» Державного управління справами біля Києва, а саме – «будинком №29».

У цьому маєтку (також відомому як «дача Ющенка») перед цим зробили ремонт за державний кошт. До обрання у владу Зеленський засуджував політиків, які користуються державними пільгами та привілеями за рахунок бюджету та стверджував, що державні резиденції треба «віддати дітям».​

Про те, що дачу готують «під Зеленського», журналістам ще в березні підтвердили два джерела – одне в Управлінні державної охорони, друге – із доступом до самої резиденції. У липні Володимир Зеленський почав користуватися державною дачею.

При цьому користування дачею керівником держави не є порушенням закону.

Після виходу матеріалу «Схем» Офіс президента у своєму Telegram-каналі оприлюднив повідомлення, в якому підтвердив факт того, що Зеленський користується державною дачею. В ОП зазначили, що це «тимчасово», і додали, що «глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області».​