Правоохоронці відшукали свідка, з яким волонтер Кучапін спілкувався перед смертю – МВС

Правоохоронці відшукали свідка, з яким волонтер Олексій Кучапін спілкувався перед смертю, повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, свідок надав важливі свідчення.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що правоохоронці перевірять усі версії загибелі Кучапіна.

«Під час огляду місця загибелі Олексія Кучапіна, фактів, які одразу б вказали на насильницький характер смерті, виявлено не було. Але правоохоронці ретельно перевірять усі можливі версії його загибелі», – заявив Геращенко.

Він додав, що під час огляду квартири правоохоронці виявили на столі передсмертну записку.

16 липня Кучапін нібито поїхав до Дніпра. Після цього він не виходив на зв’язок. За даними слідства, тіло волонтера знайшли 21 липня в орендованій ним квартирі в Києві. У поліції заявили, що судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті. Причина смерті наразі не встановлена.

Інший волонтер, Захарія Керстюк, заявив, що з квартири винесли закривавлений диван. Водночас правоохоронці переконують, що плями на меблях з’явилися внаслідок «природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше п’ять діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм». Він вважає, що поліція намагається приховати сліди вбивства.

24 липня під Міністерство внутрішніх справ активісти закликали розслідувати смерть Кучапіна як вбивство, а не як самогубство. Його друзі та колеги розповіли, що в останні місяці він допомагав молодим дівчатам, які стали жертвами торгівлі людьми, та допомагав людям похилого віку повернути їхнє житло, яким незаконно заволоділи інші. За словами активістів, останнім часом він отримував чисельні погрози від невідомих осіб.