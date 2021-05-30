У Білорусі затримали головного редактора видання Hrodna.life

У Білорусі затримали головного редактора незалежного видання Hrodna.life з міста Гродна на заході країни.

Поліція заявила, що новинний портал публікував матеріали, які «визнані екстремістськими».

Білоруська асоціація журналістів повідомила, що Олексій Шота затриманий біля його будинку 30 травня.

У березні Шота визнали винним у розповсюдженні екстремістського матеріалу й оштрафували.

До цього він працював у виданні Tut.by – найбільшому незалежному виданні країни.

У травні поліція відкрила провадження проти Tut.by, провела обшуки в будинках кількох редакторів та заблокувала веб-сайт.

Білоруська асоціація журналістів повідомила минулого тижня, що в країні затримані 27 співробітників медіа. Вони очікують суду або відбувають покарання.