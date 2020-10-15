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15 жовтня 2020, Київ 12:58
Новини | Події

Поліція повідомила про хід розслідування концертів Ольги Полякової та Ірини Білик у Харкові

5 жовтня в міському Палаці студентів виступила співачка Ірина Білик

Поліція розслідує концерти співачок Ольги Полякової та Ірини Білик у Харкові за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення правил для запобігання інфекційним захворюванням). Про це поліція Харківської області повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода.

В обох провадженнях допитуються свідки та очевидці події, «проводяться інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою з’ясування всіх обставин провадження».

3 жовтня відбувся організований мерією Харкова концерт співачки Ольги Полякової до Дня вчителя. Українська влада розкритикувала захід і вказала на спалах захворюваності на COVID-19 у Харківській області.

Через два дні в міському Палаці студентів виступила співачка Ірина Білик.

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