У Японії стартував продаж квитків на Олімпіаду-2020

У Японії 10 травня у продаж для громадян країни надійшли квитки на Літню Олімпіаду в Токіо-2020.

Вартість квитків на церемонію відкриття варіюється від 2500 ієн (23 долари США) до 300 тисяч ієн (2730 доларів) за найкращі місця.

Найкращі місця на фінальні змагання з бігу чоловіків на 100 метрів коштуватимуть 130 тисяч ієн (1200 доларів).

Перші продажі квитків у лотереї будуть розігруватися винятково для громадян Японії до 28 травня.

Згідно з офіційними повідомленнями, лише за добу до старту продажу в режимі онлайн зареєструвалися 180 тисяч охочих отримати квиток на Олімпіаду.

Літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 відбудуться з 24 липня до 9 серпня.