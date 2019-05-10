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10 Травень 2019, Київ 09:34
Новини | Міжнародні

У Японії стартував продаж квитків на Олімпіаду-2020

Спортсмен тримає олімпійські кільця на тлі блакитного неба перед Літніми Олімпійськими іграми 2016 року у Ріо-де-Жанейро

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У Японії 10 травня у продаж для громадян країни надійшли квитки на Літню Олімпіаду в Токіо-2020.

Вартість квитків на церемонію відкриття варіюється від 2500 ієн (23 долари США) до 300 тисяч ієн (2730 доларів) за найкращі місця.

Найкращі місця на фінальні змагання з бігу чоловіків на 100 метрів коштуватимуть 130 тисяч ієн (1200 доларів).

Перші продажі квитків у лотереї будуть розігруватися винятково для громадян Японії до 28 травня.

Згідно з офіційними повідомленнями, лише за добу до старту продажу в режимі онлайн зареєструвалися 180 тисяч охочих отримати квиток на Олімпіаду.
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Літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 відбудуться з 24 липня до 9 серпня.

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