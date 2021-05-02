Футбол: «Інгулець» обіграв «Олімпік» і відірвався від зони вильоту

«Інгулець» з Кіровоградської області обіграв донецький «Олімпік» з рахунком 0:3 в матчі 24 туру чемпіонату України з футболу.

У складі «Інгульця» відзначилися Денис Янаков, Ніка Сітчінава та Ілля Шевцов.

Перемога дозволяє клубу з Кіровоградської області набрати 23 очки і відірватися на п’ять пунктів від останнього місця, яке означатиме виліт до другого дивізіону.

За два тури до кінця там залишається «Минай» із Закарпатської області з 18 очками. «Олімпік» іде передостаннім з 21 заліковим пунктом.