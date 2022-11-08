Приміщення київського телецентру «Олівець» на період воєнних дій вирішили законсервувати

«Суспільне мовлення» вирішило законсервувати приміщення київського телецентру «Олівець» на період воєнних дій для безпеки, мінімізації енерговитрат та економії бюджетних коштів, повідомляє мовник на своєму сайті із посиланням на члена правління «Суспільного» Родіона Кочубея.

«Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч із «Олівцем», унаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання, залишатися там чи ні, – не стояло. Слід враховувати, що «Олівець» – це 24-поверховий хмарочос, у якому під час повітряної тривоги відключають ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей», – зазначив Кочубей.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ співробітники «Суспільного» в будівлі «Олівця» не працювали, а перейшли до інших локацій та офісів: частина людей працює в будівлі на Хрещатику, частина – у Будинку звукозапису, дехто – дистанційно.

«Консервація приміщення означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат. «Олівець» має автономне опалення. На сьогодні ми виходимо з мінімальних обсягів споживання газу, які необхідні для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде лише на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо», – сказав Кочубей і додав, що обладнання перенесли в інші місця.

За словами посадовця, щороку лише на обслуговування та утримання «Олівця» йде понад 100 млн грн.

1 березня 2022 року російські війська здійснили обстріл телевежі в Києві, у ході якого постраждала також місцевість Бабин Яр. Внаслідок цього 5 людей загинули, ще 5 постраждали.