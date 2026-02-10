Омбудсмен: не було рішень про те, що родина звільненого з полону військового Далецького має повернути виплати

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі не було жодних рішень про те, що родина звільненого з полону військового Назара Далецького, який вважався загиблим, має повернути виплати.

Він зазначив, що це перший випадок, коли офіційно людина була визнана загиблою, а потім повернулася з полону.

«Я буду наполягати на тому, щоб права нашого героя, який тривалий час перебував в російській в'язниці, не були порушені, як і права його родини. Тому зараз як інституція ми чекаємо на всі юридичні відповіді від державних органів», – розповів він в ефірі телемарафону.

Лубінець вважає, що родина отримала кошти законно – на момент виплати Далецький вважався загиблим. Омбудсмен зазначив, що держава наразі не має чіткого механізму дій для таких ситуацій, оскільки це перший такий випадок.

Омбудсмен також повідомив, що надіслав запити до Міністерства оборони та МОЗ для аналізу питання ДНК-експертиз, щоб у майбутньому мінімізувати ризик подібних помилок.

Раніше представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що «теоретично» родина Далецького має повернути державі грошову виплату в 15 млн грн за загибель військовослужбовця, повідомили медіа.

«Родина мусить повернути кошти, які виплатила держава – одноразову грошову допомогу, це так називається офіційно, за смерть нашого військового. Тому це точно юридичний прецедент, який буде вирішуватися. Зараз будуть дізнаватися винні, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що ДНК – надзвичайно точна», – сказав він під час засідання сесії Львівської обласної ради.

Сімʼї Назара Далецького повідомили, що він загинув на Харківщині у вересні 2022 року. На початку лютого 2025 року Далецький повернувся до України в межах обміну полоненими з Росією.