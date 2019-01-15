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15 Січень 2019, Київ 23:04
Новини | Політика

Пасажиропотік у напрямку Росії впав на 15% у 2018 році – Омелян

Омелян: до країн Європейського союзу запустили понад 20 потягів

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Пасажиропотік у напрямку Росії впав на 15 відсотків у 2018 році, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Прямий».

«Тенденція продовжується, і ми бачимо, що за підсумками 2018 року пасажиропотік в напрямку Росії знову впав на 15%. Причому якщо до Росії не більше 16%, то в зворотньому напрямку більше ніж 15%. Це об'єктивна реальність», – сказав Омелян.

Він зазначив, що до країн Європейського союзу запустили понад 20 потягів. Міністр висловив сподівання, що у 2019 році вдасться запустити «словацький напрям».

На початку січня Омелян в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що у 2018 році кількість людей, які подорожують залізницею у західному напрямку, вперше переважила східний.

Мета Росії – дестабілізувати Приазов’я і отримати коридор до Криму – міністр Омелян
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Мета Росії – дестабілізувати Приазов’я і отримати коридор до Криму – міністр Омелян

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