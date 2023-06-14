ООН: рекордні 110 мільйонів людей зараз вимушено переміщені

За даними ООН станом на 14 червня, рекордні 110 мільйонів людей у всьому світі були вимушено виселені зі своїх домівок через війни і переслідування.

Війна Росії проти України, втеча людей з Афганістану і бойові дії в Судані сприяли зростанню загальної кількості біженців до безпрецедентного рівня, заявили в Агентстві ООН у справах біженців.

Із загального числа 35,3 мільйона складають біженці, люди, які перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку, тоді як більша частка – 58 відсотків, що становить 62,5 мільйона людей – були переміщеними у своїх країнах через конфлікти та насильство.

За даними агентства, з України станом на кінець 2022 року виїхали 5,7 мільйона людей, а російське повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року спричинило найшвидший відтік біженців із часів Другої світової війни.

«Ці цифри показують нам, що деякі люди занадто швидко кидаються на конфлікт і надто повільно знаходять вирішення. Наслідком цього є спустошення, переміщення тістраждання для кожного з мільйонів людей, насильно вигнаних зі своїх домівок», – сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

За словами Ґранді, минулого року було зареєстровано 35 надзвичайних ситуацій. Це як мінімум утричі більше, ніж у попередні роки, проте «небагато з них потрапляють до заголовків газет».

Найбільше біженців прийняла Туреччина – 3,8 мільйона людей, переважно сирійців, які втекли від громадянської війни. За нею слідує Іран, до якого втекли 3,4 мільйона, переважно з Афганістану.