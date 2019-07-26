ООН передало на непідконтрольні території Донбасу 187 тонн будматеріалів – прикордонники

Організація Об’єднаних Націй передала на непідконтрольні території Донбасі 187 тонн будівельних матеріалів, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн», – повідомили в ДПСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Частина Донецької та Луганської областей підконтрольні підтримуваним Росією бойовикам.