Генсек ООН прибув на прикордонний пункт між Єгиптом та Сектором Гази

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув на прикордонний Рафах між Єгиптом та Сектором Гази та наполіг, що вантажівки з гуманітарною допомогою повинні якнайшвидше проїхати з Єгипту до Гази, щоб пом’якшити гуманітарну кризу.

Агенція Reuters звертає увагу, що у Газі не вистачає палива, продовольства, води та медикаментів, але контрольований Єгиптом кордон залишається закритим, а різні сторони сперечаються щодо умов надходження допомоги. Ґутерріш відтак прибув до Єгипту, намагаючись прискорити проїзд вантажівок.

«Це не просто вантажівки, це рятівне коло, різниця між життям і смертю для багатьох людей у Газі», – сказав він, виступаючи на єгипетському боці кордону.

Генсек ООН також закликав налагодити швидку перевірку поставок гуманітарної допомоги.

«Зараз ми активно взаємодіємо з усіма сторонами, активно співпрацюємо з Єгиптом, Ізраїлем, США, щоб переконатися, що ми можемо прояснити ці умови... щоб якнайшвидше запустити ці вантажівки, туди, де вони потрібні», – сказав він.

За його словами, нині у Женеві гуманітарний офіс ООН веде переговори з усіма сторонами конфлікту, щоб незабаром розпочати операцію з надання допомоги в Газі.

Раніше США заявили, що деталі угоди про відправку допомоги через пункт пропуску Рафах все ще узгоджуються. Повідомлялося про домовленість пропустити 20 вантажівок.