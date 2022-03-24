Генасамблея ООН схвалила резолюцію з вимогою захисту цивільних в Україні

Генеральна асамблея ООН ухвалила необов’язкову резолюцію з вимогою захисту цивільного населення та громадянської інфраструктури в Україні та негайного припинення війни.

Резолюцію, схвалену 24 березня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, підтримали 140 країн в асамблеї, яка складається з 193 членів. Чотири країни – Сирія, Білорусь, Північна Корея та Еритрея – приєдналися до Росії у голосуванні проти, а 38 країн утрималися.

Резолюція «вимагає негайного припинення бойових дій Російської Федерації проти України, зокрема будь-яких нападів на громадянське населення та цивільні об’єкти».

Документ також наполягає на захисті цивільних осіб, медичного персоналу, гуманітарних працівників та журналістів.

Аналогічна резолюція, що не має обов’язкової сили, від 2 березня вимагала від Росії негайного припинення застосування сили. Цю резолюцію підтримала 141 країна.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд охарактеризувала голосування 24 березня як «вражаючий успіх». Вона сказала, що нинішня резолюція звертається до «єдиної людини, яка здатна зупинити насильство, це – Володимир Путін».

У резолюції Росія розкритикована за створення «жахливої» гуманітарної ситуації після того, як місяць тому вторглася до України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Москва також заперечує напади на мирних мешканців.