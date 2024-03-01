Генсекретар ООН: загибель понад 100 людей у Газі під час видачі допомоги потребує незалежного розслідування

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш вважає, що загибель понад 100 людей, які намагалися отримали гуманітарну допомогу в Секторі Газі, потребує ефективного незалежного розслідування, заявив його речник Стефан Дюжаррік 29 лютого.

За його словами, поки що точно невідомо, що сталося, «але чи були люди застрелені й загинули внаслідок обстрілу Ізраїлю, чи були вони задавлені натовпом, чи їх переїхала вантажівка, все це є актами насильства, у певному сенсі, через цей конфлікт».

Речник додав, що на місці «немає присутності ООН» і повторив заклик генсекретаря до «негайного гуманітарного припинення вогню і безумовного звільнення всіх заручників».

За словами очевидців і міністерства охорони здоров’я Сектору Гази, підконтрольному угрупованню «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США), понад 100 людей загинули і кілька сотень зазнали поранення, коли ізраїльські війська відкрили вогонь по натовпу людей, які оточили вантажівки з допомогою.

Ізраїль заявив, що люди загинули, бо були розтоптані в тисняві за продовольчою допомогою, і що його війська стріляли лише тоді, коли відчували небезпеку з боку натовпу.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули понад 30 тисяч палестинців. Ці дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.