Байден: Ізраїль готовий зупинити війну в Газі на час Рамадану, якщо буде угода про звільнення заручників

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль буде готовий зупинити війну проти угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США) у Секторі Гази під час священного для мусульман місяця Рамадан, якщо буде досягнуто угоди про звільнення заручників, утримуваних «Хамасом».

Учасники переговорів зі США, Єгипту і Катару працюють над рамковою угодою, згідно з якою «Хамас» має звільнити декого з десятків заручників, яких він утримує, в обмін на звільнення палестинських в’язнів і шеститижневе припинення бойових дій.

Байден висловив сподівання на припинення вогню до наступного понеділка.

Рамадан має початися ввечері 10 березня і закінчитися ввечері 9 квітня.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули кілька десятків тисяч палестинців. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.