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Байден: Ізраїль готовий зупинити війну в Газі на час Рамадану, якщо буде угода про звільнення заручників

Джо Байден висловив сподівання на припинення вогню до наступного понеділка
Джо Байден висловив сподівання на припинення вогню до наступного понеділка

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль буде готовий зупинити війну проти угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США) у Секторі Гази під час священного для мусульман місяця Рамадан, якщо буде досягнуто угоди про звільнення заручників, утримуваних «Хамасом».

Учасники переговорів зі США, Єгипту і Катару працюють над рамковою угодою, згідно з якою «Хамас» має звільнити декого з десятків заручників, яких він утримує, в обмін на звільнення палестинських в’язнів і шеститижневе припинення бойових дій.

Байден висловив сподівання на припинення вогню до наступного понеділка.

Рамадан має початися ввечері 10 березня і закінчитися ввечері 9 квітня.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули кілька десятків тисяч палестинців. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.

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