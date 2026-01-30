Генсекретар ООН: принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму й Донбасу

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що принцип самовизначення народів не може застосовуватися для окупованого Росією Криму й Донбасу.

Генсекретар заявив про це на пресконференції в Нью-Йорку 29 січня, відповідаючи на запитання російського журналіста, чи може як у випадку Гренландії поряд із принципом територіальної цілісності застосовувати право на самовизначення народів до Криму та Донбасу.

«Після дуже ретельного вивчення нашим Управлінням з правових питань, наша позиція полягає в тому, що принцип самовизначення не застосовується в ситуаціях Криму й Донбасу. Отже, в цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України», – наголосив Ґутерріш.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував цей діалог між генсекретарем ООН і російським журналістом.

«Росія запитала ООН, чи визнає вона «самовизначення» для Донбасу, подібно до Гренландії. Хтось повинен сказати цим ідіотам, що ООН вже відповіла: у жовтні 2022 року 143 члени ГА ООН відхилили незаконне захоплення території Росією. Бінго-картка: забирайтеся геть з України», – написав Тихий у соціальній мережі Х 30 січня.

29 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія звернулася до ООН із запитом про визнання права населення Донбасу і Криму на самовизначення.

23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі провели делегації США, Росії й України щодо завершення війни. Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія прагне контролю над всією територією Донбасу і вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.