ООН закликає надати допомогу 400 тисячам моряків, які застрягли в морі через пандемію

Організація Об’єднаних Націй закликає надати допомогу сотням тисяч моряків, які застрягли в морі, або не можуть повернутися додому через обмеження, викликані пандемією коронавірусу. Резолюція, 1 грудня ухвалена одноголосно всіма членами ООН, не має обов’язкової сили.

У резолюції ООН закликає уряди держав забезпечити зміну морських екіпажів, поїздки та репатріацію.

Близько 400 тисяч з 2 мільйонів моряків у світі застрягли у морі через обмеження на поїздки.

Китай, Філіппіни, Індонезія, Росія та Україна входять в першу п’ятірку країн, що надають моряків для комерційних суден, на які припадає 90 відсотків світової торгівлі.

«Тим не менше, сьогодні сотні тисяч моряків застрягли на борту своїх суден. Через обмеження на пересування і закриття кордонів вони не можуть покинути свої кораблі і повернутися додому після довгих місяців безперервної роботи. Вони фізично і морально виснажені», – заявила на Генеральній Асамблеї дипломат Європейського Союзу Пеггі Віссерс.

Резолюція також «закликає держави-члени призначати моряків і інший морський персонал ключовими працівниками». Морська галузь сподівається, що таке визначення дозволить морякам увійти до числа пріоритетних груп для отримання майбутніх вакцин проти вірусу.